Bursa'da freni patlayan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza, İnegöl-Domaniç yolu üzerinde meydana geldi. Domaniç'ten İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İhsan Mehmetalioğlu (30) yönetimindeki 43 ACA 530 plakalı kamyonet, virajda freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Serkan Yiğit (34) ve Ferit Yıldız (45) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Salih Bilal Aslan

