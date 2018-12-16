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Bursa'da hamam faciası

Bursa'da hamam faciası
Bursa'da hamam faciası

Bursa'nın Kestel ilçesinde hamama giden aralarında doktorun da bulunduğu 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yaşanan faciada hastaneye kaldırılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybederken, diğer üçünün yaşam savaşı verdiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesinde sabah saatlerinde Kestel Tarihi Şifa Hamamı'da giden aralarında bir operatör doktorun da bulunduğu 4 kişi kurnaların bulunduğu hamamın iç kesiminde yıkanmaya başladı. Hamamda suyu ve içerisini ısıtmak için yakılan kazandan lodosun etkisiyle geri gelip içeriye yayılan karbonmonoksit gazı 4 kişiyi zehirledi. İçeride hamam görevlisi tarafından baygın halde bulunan Dr. Osman Onay, Harun Atalay, Ahmet Faruk Doğan ve Habip Doğan isimli vatandaşlar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kestel'de esnaf olduğu öğrenilen Habip Doğan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Osman Onay'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Doğan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Morguna gönderildi. Hamamda inceleme başlatan polis olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Kestel İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, "Şu anda gaz zehirlenmesi olarak görülüyor ama sebepler araştırılıyor. Yaralı olan vatandaşlarımızı kurtarmak için doktorlar gereken müdahaleyi yapıyor. Temennimiz onların sağlığına hemen kavuşması. Vefat eden kişinin ailesine de baş sağlığı diliyorum. Emniyet güçlerimiz gerekli olan incelemelerine devam ediyor. Doktorun durumu ciddi. Onun da tedavisi sürüyor" diye konuştu.  

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