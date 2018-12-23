Bursa'da kazanan çıkmadı!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Tunay'ın sağ kanattan içeriye ortaladığı topta Umut Nayir'in kafa vuruşunu kaleci Farnolle iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Aleksic'in şutu yandan auta çıktı.

45. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında Malatya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Nayir, röveşatayla ağlara gönderdi. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Adem'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Guilherme düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1

53. dakikada Aytaç'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Barış'ın şutu yandan auta çıktı.

66. dakikada Umut Meraş'ın kafayla indirdiği topta Latovlevici'nin sol çaprazdan vuruşu ağlarla buluştu. Müsabakanın hakemi VAR'a giderek golü iptal etti.

80. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortaladığı topta penaltı noktası üzerinden Aytaç'ın uçak kafa vuruşu üstten auta çıktı.

87. dakikada Guilherme hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

89. dakikada Barış sağ kanattan ortaladığı topu kaleci Farnolle elinden kaçırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Aytaç'ın şutu üstten auta çıktı.

90. dakikada Çağatay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Mina'nın Umut Nayir'i düşürmesiyle VAR'a giden maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Aytaç'ın vuruşunda top direkten geri geldi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Yusuf Bozdağan

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Santiago Vergini, Aurelien Chedjou, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Allano Lima dk. 76), Henri Saivet (Çağatay Yılmaz dk. 90 ?), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir

Yedekler: Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, F.Emre Ünver, M.Emin Sarıkaya, Onur Atasayar, Jani Atanasov

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Murat Akça, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Mitchell Donald, Danijel Aleksic (Ahmet Ildız dk. 81 ?), Guilherme, Adem Büyük (Rahman Buğra Çağıran dk. 90 ?), Eren Tozlu (Khalid Boutaib dk. 63)

Yedekler: Ertaç Özbir, Gökhan Akkan, Ömer Şişmanoğlu, Michael Pereira, Seth Sincere, Mustafa Eskihellaç, Sulley Muniru

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Umut Nayir (dk. 45) (Bursaspor), Guilherme (dk. 46) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Fabien Farnolle (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Guilherme (dk. 87) (Evkur Yeni Malatyaspor)