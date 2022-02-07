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Bursa'da korkutan baraka yangını

Bursa'da korkutan baraka yangını
Bursa'da korkutan baraka yangını

Bursa’da barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bursa’da korkutan baraka yangını - Tıkla İzle

Yangın, Gemlik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barakada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Çıkan yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, mahallede çok sayıda baraka olduğunu ifade ederek, karanlık sokakların biran önce aydınlatılmasını istediler. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hurşit Topal

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