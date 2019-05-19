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Bursa'da kritik randevu

Bursa'da kritik randevu
Bursa'da kritik randevu

Bursaspor ile Göztepe kümede kalma adına sezonun en kritik maçına çıkıyor. Müsabaka öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar takımlarına büyük destek veriyor.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Sezon en önemli maçına çıkan yeşil-beyazlılar, ligde 32 müsabakada 33 puanla 16., Göztepe ise 34 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde sezon perdesinin kapanmasında son iki maç kalırken, yeşil-beyazlı takımın ve İzmir temsilcisinin bu kritik maçtan üç puan çıkarmaktan başka çaresi yok.

TARAFTARLARDAN MÜTHİŞ DESTEK 

Öte yandan Göztepe maçına yeşil-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor. Günler öncesinde biletleri tüketen Bursaspor taraftarları, kritik karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerini aldı. Yeşil-beyazlılar, sezonun kader maçı öncesinde oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak, yumruk şov yaptırdı. Taraftarlar, futbolculara maç öncesinde moral verdi. Göztepe taraftarları da kendilerine ayrılan yeri doldurdu. 

Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan

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