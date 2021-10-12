Bursa'da plastik fabrikasında patlama

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesine Bağlı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Vatan Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin plastik ham maddeye dönüştürüldüğü Busan Kimya isimli fabrikada aktarımı yapılan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi neticesinde patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çatısının bir bölümü havaya uçarken gökyüzünü sarı duman kapladı. Patlama sırasında aktarım yapan Özkan Deniz isimli işçi hayatını kaybederken, fabrika dışındaki N.Ö., A.B.O., K.K. isimli işçiler ile patlamayla birlikte camları kırılan yan komşu tekstil fabrikasındaki 3 işçide yaralandı.

Sağlık müdürlüğü tarafından yaralı 6 işçiden 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu diğerlerinin ayakta tedavi olduğu yaşanan patlama sonrası etrafa yayılan kimyasal dumandan etkilenen 24 işçinin de sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisinin yapıldığı bildirildi. AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler fabrikada soğutma ve sızma önleme çalışmaları yaparken olay yerine gelen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır yaralı vatandaşların durumu ve patlama hakkında bilgi alıp fabrika çalışanlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da patlamanın yaşandığı bölgeye gelerek gazdan etkilenen işçilere geçmiş olsun dileklerinde bulunup patlamayla ilgili bilgi aldı.

Çatısı uçan fabrika drone ile görüntülendi

Kimyasal tepkime sonrası yaşanan şiddetli patlama içerisinde 40 işçinin bulunduğu plastik hammadde fabrikasının çatısının bir bölümünü havaya uçurdu. Patmalayla birlike fabrikanın olduğu bölge savaş alınan dönerken patlama komşu fabrikalar tarafından da hissedildi. Komşu tekstil fabrikasının patlamanın şiddetiyle camlarının büyük bir bölümü kırıldı. 3 kişinin yaralandığı komşu fabrikada da maddi hasar oluştu. 1 işçinin hayatını kaybedip 2'si ağır 6 işçininde yaralanmasına sebep olan patlama sonrası çatısı uçan plastik hammadde fabrikası drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın çevresinin uçan çatı malzemeleri ile kaplandığı görüldü. AFAD ve itfaiye ekipleri fabrikada soğutma gaz sızıntısına karşı önlem çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili Kestel Cumhuriyet Savcılığınca çok yönlü tahkikat başlatıldı.

Bursa Valisi olay yerinde

Patlamanın ardından olay yerine giden Bursa Valisi Yakup Canbolat yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu entübe hasta olmadığını, gazdan etkilenen 20'nin üzerindeki vatandaşın da ayakta tedavi edildiğini söyledi. Patlama bölgesinde yangın oluşmadığını ancak bir tankta sızıntının devam ettiğini bildiren Vali Canbolat, "Hafif bir sızıntı var malzemenin başka tanka taşınması ile ilgili arkadaşlar çalışıyor. Genel itibariyle tedbirler alındı. Bir sıkıntı bulunmuyor. Teknik bir bilgim yok ama plastik ve deri hammadde işleniyormuş, parlayıcı ve yanıcı bir madde olmadığını biliyorum" dedi.

Emrah Taş - Hakan Gönül