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Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada

Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada
Bursa'da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada

Bursa'da şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından yağan sağanak yağmur hayatı felç etti. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Çökme anı ise böyle görüntülendi.

Bursa’da şehirler arası otobüs terminalinin çatı kısmının fırtına sebebiyle çökme anı kamerada - Tıkla İzle

Şehirler arası otobüs terminalinin çatısı ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu çöktü. Olayda yaralanan olmazken çatının çökme anı ve vatandaşların terminalin içine doğru kaçması terminaldeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bursa'da öğlenden sonra sağanak yağmur aniden bastırdı. Özellikle İstanbul yolu üzerindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde fırtına ve sel yolculara zor anlar yaşattı. Seferler bir süre iptal edilip yolcular özel güvenlikçiler tarafından içeride güvenli bölgeye alındı. Bu tedbirden 5 dakika sonra ise fırtına ve yıldırım düşmesi sonucu terminalin çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda herhangi bir kimse yaralanmazken, üç araç çöken çatının altında kaldı.

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