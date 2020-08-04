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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına nefes kesen operasyon

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına nefes kesen operasyon
Bursa'da uyuşturucu satıcılarına nefes kesen operasyon

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 250 gram sentetik kannabionid uyuşturucu madde ele geçirildi. Kapıların koç başlarıyla kırıldığı operasyonda nefes kesen anlar yaşandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri Kurban Bayramının son gününde yaptığı operasyonla sokak satıcılarına nefes aldırmazken, daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıldı. Şüpheli şahısların ikametgahlarında narkotik köpeği fırtına ile yapılan aramalarda, 7 kilo 250 gram sentetik kannabionid uyuşturucu madde ele geçirilirdi. Ayrıca ekipler şüphelendikleri araçları ve sürücüleri de araçlardan indirerek arama yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 110 şüpheli şahıs sorgulandı ve ekipler çok sayıda şahıs gözaltına aldı.

Gökay Başdan

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