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Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü
Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar ve Filistin halkına yaptığı zulme tepki için Gürsu'da vatandaşlar sokağa döküldü.

Bursa'da vatandaşlar Filistin'e destek için yürüdü - Tıkla İzle

Filistin'de işlenen insanlık suçu için Türkiye'nin her köşesinde İsrail'e tepki eylemleri düzenlenirken, Bursa'nın Gürsu ilçesinde de vatandaşlar iftardan sonra cadde ve sokaklara akın etti. Filistin bayrakları ile yürüyüş yapan vatandaşlar, İsrail'e tepki sloganları atarak caddede yürüdü. Mescidi Aksa'da yapılan zulme tepkisiz kalmayan vatandaşlara polis ekipleri, Covid-19 kuralları sebebiyle zaman zaman uyarılarda bulunurken güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Tepki için yürüyüş yapan kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Hasan Yalçın
 

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