Bursa'daki kan donduran cinayetin zanlısı Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı

Olay, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri 4 katlı bir apartmanın giriş katından gelen çığlık sesleri üzerine polise bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek söz konusu adrese girdi. Polisin geldiğini gören bir kişi camdan atlayıp kaçarken ekipler evde elleri ve ayakları bağlanmış bir kadın buldu. Kadının öldüğünü tespit eden ekipler evdeki incelemelerini genişletti. Eşyaların arasını kontrol eden ekipler aynı şekilde elleri bağlanmış ve ağzı bantlı bir kadın cesedi daha buldu. Cesetlerin Hayat Hattab ve annesi Sabah Meşail'e ait olduğunu tespit eden ekipler görgü tanıklarının ifadeleri üzerine Hattab'ın eşi A.H.'yi aramaya başladı. Yapılan araştırmalarda cinayeti A.H. ve arkadaşı K.J. tarafından işlendiğini belirledi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri K.J.'yi kısa sürede yakalarken firar eden A.H.'nin peşine düştü. Firari katil zanlısı kocanın izini süren ekipler, zanlının Suriye'ye kaçmak için Bursa'dan Adana'ya kaçtığını belirledi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen cinayet ekipleri A.H.'yi Suriye'ye kaçamadan yakaladı. Yakalanan A.H. Bursa'ya getirilecek.