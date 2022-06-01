Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 2 ölü, 14 yaralı

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Alp Güney'in (14), hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü hastanede tedavi altında

Kaza sonrasında yaşanan can pazarında otomobil sürücüsü olay yerinde bulunamamıştı. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücünün çevrede bulunan bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan sürücünün isminin S.T. (30) olduğu öğrenildi.

Feci kaza kamerada

Yaşanan feci kaza anı yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önündeki aracı solladıktan sonra kontrolden çıkıp durakta bekleyenlere çarparak yol kenarındaki yeşil alanda takla attığı görülüyor.

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İstanbul Valiliğinden Büyükçekmece'deki kazaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de takla atan otomobilin İETT durağına daldığı kazayla ilgili 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır olmak üzere toplam 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

İstanbul Valiliğinden, Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece ilçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Erdal Can İçelli - Murat Delice - Mert Yıldırım - Şaban Tektaş - Ensar Kıranlıoğlu