İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalışma Genel Müdürlüğü: 'Asgari ücrette tarihi zam'

Çalışma Genel Müdürlüğü: 'Asgari ücrette tarihi zam'
Çalışma Genel Müdürlüğü: 'Asgari ücrette tarihi zam'

Çalışma Genel Müdürlüğü, asgari ücrette tarihi bir zam yapıldığını belirterek, "2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi” açıklamasını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Genel Müdürlüğü, 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Asgari ücrette tarihi zam. 2022 yılı asgari ücreti brüt 5 bin 4 TL, net 4 bin 253,4 TL olarak belirlendi.

Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 50,5'in üzerinde artış yapıldı. 2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak, üretim sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendi” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca 2022 yılı asgari ücreti ile ilgili bir tablo da paylaşıldı. Tabloya göre asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira oldu.

Mevlüt İşli
 

İLGİLİ HABER
TİSK Genel Sekreteri Koç: 2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık TİSK Genel Sekreteri Koç: '2022 yılı asgari ücretiyle ilgili kararımızı aldık'
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4253 TL oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Asgari ücret 4253 TL oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.