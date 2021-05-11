Caribou Matematik Yarışması'nın dünya şampiyonu Türkiye'den

Küçük yaşlardan bu yana matematik dersine ilgi duyan Semih Koçer, elde ettiği dünya şampiyonluğu derecesiyle hem ailesine hem de öğretmenlerine gurur yaşattı.

“Bireysel ve kitlesel başarıyı önemsiyoruz”

Öğrencilerin uluslararası yarışmalarda başarı göstermesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek “Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması'nda kendi yaş grubunda dünya birincisi olan öğrencimiz Semih Koçer ile gurur duyuyoruz. Ayrıca Türkiye genelindeki okullarımızdan yarışmaya katılan 194 öğrenciden 5'i kendi kategorisinde dünya genelinde ilk 200'de, 23 öğrencimiz de kendi kategorisinde Türkiye genelinde ilk 100'de yer almıştır. Eğitim stratejilerimizi öğrencilerin, 21'inci yüzyıl becerileriyle donanmaları üzerine kurguluyoruz. Öğrencilerimizi akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak destekleyen bir kurum olarak hem bireysel hem de kitlesel başarıları önemsiyoruz” dedi.

Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması, internet ortamında İngilizce olarak düzenleniyor.