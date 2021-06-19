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Çatı çöktü, tadilat yapan vatandaş yaralandı

Çatı çöktü, tadilat yapan vatandaş yaralandı
Çatı çöktü, tadilat yapan vatandaş yaralandı

Kocaeli'de dükkanın çatısında tadilat yapan esnaf, çatının çökmesi neticesinde 6 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ali K. dükkanının çatısında tadilat yapmak için çatıya çıktı.

Çatıda bir süre duran ve tadilat yapan Ali K., çatının çökmesi neticesinde yaklaşık 6 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Ali K'nın çatıdan düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar yardım için yanına konuştu.

İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ali K., olay yerindeki müdahalelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cihan Atik - Fehime Kartal
 

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