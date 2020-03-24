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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç’ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü. CHP Genel merkezinden yapılan açıklamada, “Covid-19 salgının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin, CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca ise, gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedavisi gören Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

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