İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı

Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı
Çok özlediği öğrencilerine kavuşamadı

Tokat’ta, okulların açıldığı gün kalp krizi geçiren sınıf öğretmeni Ahmet Nalbant hayatını kaybetti.

Tokat İbn-i Kemal İlkokulu sınıf öğretmeni Ahmet Nalbant (51) cuma günü rahatsızlanarak gittiği hastanede kalp krizi geçirdiğini öğrenerek tedaviye alındı. Stent takılarak tedavi olduktan sonra hafta sonu taburcu edilen Nalbant, evinde istirahate çekildi. Okulların açıldığı gün çarşıya çıkan Nalbant, bir işyerinde otururken aniden rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen öğretmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nalbant'ı son yolculuğunda meslektaşları veliler ve yakınları yalnız bırakmadı. TOKİ 3. etapta bulunan evi önünde helallik alınarak cenazesi camiye getirildi. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Nalbant'ın cenazesi Ağbayır mezarlığında toprağa verildi.
Tokat İbn-i Kemal İlkokulu 2. sınıf öğretmeni Nalbant'ın vefatından bir kaç gün önce uzaktan eğitim yaptığı öğrencilerine biran önce kavuşarak yüz yüze eğitime başlamayı istediğini ifade ettiği öğrenildi.

Nurhan İçmez
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.