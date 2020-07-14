Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürülmüştür'

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

KORONAVİRÜS

Salgın döneminde hastalığın bizi yenmesine, hedeflerimizden uzaklaştırmasına, esir almasına izin vermedik. Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz

Ekonomide toparlanma ve yeni bir atılım için gereken her türlü adımı atıyoruz. Destek paketlerimizle, nakdi yardımlarımızla ülkemizdeki her kesimi yeni döneme hazırlamanın gayreti içindeyiz.

Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki millet olarak kazanımlarımıza sahip çıkalım.

Halen süren kimi kısıtlamaları bu çerçevede bir müddet daha ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz.

Hayatın akışını, ekonominin işleyişini planladığımız şekilde sürdürdük. Yaptığımız açılışlar, düzenlediğimiz programlar bunun en somut ifadesidir.

AYASOFYA

Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürülmüştür. Harap halde teslim alınan Ayasofya, tam anlamıyla bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür

AZERBAYCAN'A KARŞI ERMENİSTAN TARAFINDAN YAPILAN SALDIRILAR

“Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum

15 TEMMUZ

Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümüdür. FETÖ terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık diliyorum.

Milletimiz 15 Temmuz'da tarihin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağırmadan darbecileri hüsrana uğratmıştır. O gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı. Biz milletimizle beraber yürüdük o gece darbeyi ve darbecileri bitirdik.