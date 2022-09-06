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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gitmiş olduğu Bosna Hersek'te bir basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlediği basın toplantısında, "Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. eğer adalar var, adalarda üsler var. Buralardan hareketle bize karşı gayrı meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda, sabrın sonu selamettir. Biz de selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. Saat gelirse gereği yapılır" dedi.

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