Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanı Receo Tayyip Erdoğan: '324 millet bahçesi yapma için kolları sıvamıştık. 61'ini tamamlayarak hizmete sunduk. 80 millet bahçesi ise yapım aşamasındadır.'

'Çevre alanında gerçekleştirdiğimiz hizmetleri millet bahçeleri projelerimiz ile taçlandırıyoruz.'

'İnşa ettiğimiz her millet bahçesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz.'

' İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı.'

' Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız.'

"Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1175'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok farklı alanda kullanma ihtimali doğmuştur. Bu tür yatırımları destekliyoruz".

"Bisiklet Yolu Master projemiz tamamlandığında Edirne'den Hakkari'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde bisikletle gidebilecektir".

"Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz".



"Haliç'i nasıl temizlediysek ki daha büyük belaydı, müsilaj belasından denizlerimizi temizleyeceğiz".

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız. Biz bunu yapar mıyız? Yaparız."





