Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var'

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından satır başları:

“ Türkiye emniyet, huzur ve barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde rahat oyun oynanan değil bölgesinde oyunbozan kararlı bir Türkiye var. Bugün birkaç milyar dolar için el açan değil insani yardım için çok cömert bir ülke var. Bugün kişi başı mili gelirini 3 bin 500 dolardan 9 bin dolara çıkarmış bir Türkiye var. Bugün haklarını savunan menfaatlerini koruna güçlü bir Türkiye var. Bugün mazlum ve mağdura sahip çıkan bir Türkiye var. Dünyanın hiçbir ülkesinde bugün Türkiye'den başka tek elde yardım edem bir ülke yok.” dedi.

“Tabi bize herkes akıl veriyor. Suriye'de sizin ne işiniz var, diyor. Bizim onlara verdiğimiz bir cevabımız var. Sizin Suriye'de ne işiniz var? Suriye'ye sınırınız var mı? 10 bin km'den oraya geliyorsunuz. 3-5 bin km'den oraya geliyorsunuz. Ama bizim 900 km sınırımız var. Biz oradayız, orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin toplarında gözümüz yok, ama gözü olanlar lütfen terk etsinler. Biz sadece 82 milyonun güvenliğini değil aynı zamanda yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşının da güvenliğini kuruyan diplomasi güçlü bir ülkeyiz.”

“Türkiye'yi terörle şantajla terbiye edeceğini sananlar hedefine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.”

“Türk toplumu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi noktasında da kritik rol oynuyor. Vatandaşlarımızın ekonomik hayattaki başarılarını İngiltere'de siyasi hayata yeterince yansımadıklarını görüyoruz.”

“Terörle mücadelede bize akıl verenlere siz aklınızı kendinize saklayın diyoruz. Bir de İslami terör ifadesini kullananlara gidin aynaya bakın diyoruz. İslam bir barış dinidir. Barış dini olan dinimize asla terörü yakıştıramazsın. Bu ifadeyi kullananları ben de lanetliyorum. Peki, Yeni Zelanda'da belli bir Müslümanı namaz esnasında şehit edenler kimdi? Hristiyan mı? Biz diyor muyuz Hristiyan terörist. Kullanmayız. Çünkü dinimiz buna da izin vermez. Dünyada hala saygın ülkelerin saygısız liderleri bu ifadeleri kullanıyor. Bu bizi üzüyor.”

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