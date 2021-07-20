Cumhurbaşkanı Erdoğan genç Çakır'ları kabul etti

Mustafa Ilıcalı tarafından iletilen düğün davetiyesine, düğünün geç saate olması sebebiyle genç çiftleri Çifte Minareli Medreseye davet ederek tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, damat Muhammet Mustafa Çakır ile gelin Hatice Yıldırım'a mutluluk diledi.

Geline düğün hediyesi olarak altın bilezik takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra genç çift ve yakınları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, 22 ve 26'ncı dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile damadın babası gazeteci İsmail Çakır'da hazır bulundu.

Çağrı Korkmaz

