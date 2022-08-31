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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’ne telefonla bağlanarak, “Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vira Bismillah’ deyip inşallah yeni sezonu başlatalım' - Tıkla İzle

2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni Sarıyer-Kireçburnu'nda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve ‘Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım” dedi.
Görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, balıkçı kardeşlerimize bereketli bir av sezonu diledi. Her zaman olduğu gibi bugün de yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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