Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Grubu'nda doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Toplantıda sürpriz bir video ile doğum günü kutlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan bu sürprizin kendisi için çok duygulu olduğunu söyledi. Erdoğan, “Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, bunun yanında da tercih edilen oradaki birkaç anekdot önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitap evleri vardı ve oradan elde ettiğim bu imkanlarla ilk ufakta olsa kütüphaneme aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen'in Hukuki İslamiyye idi. Taksitlerini simit satarak ödemiştim, su satarak ödemiştim ve o günden bugüne de bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yakalamış ve annemin de evdeki makinesinde özellikle komşulara diktiği elbiselerle her hafta sonu yatılı okumam nedeniyle bana verdiği 3-5 kuruş ile haftayı doldurur giderim.

Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta. Şüphesiz kitap bizim için en önemli yol arkadaşıdır. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir, bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının her köşesinde feryatların yükseldiği, zalimlerin her geçen gün daha da azgınlaştığı, zulmün adeta arşa çıktığı bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, “İlk kıblemiz Kudüs'ün mahremiyetine yönelik pervasız saldırılar giderek artıyor. Böyle bir dönemde Rabbimizden idrak ettiğimiz mübarek ayların ve gecelerin hatırına birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, mücadele gücümüzü artırmasını diliyorum. Merhamet, sevgi, kardeşlik, dayanışma iklimi olan bu mübarek ayların ve gecelerin ne kadar hakkını vererek yaşarsak önümüzdeki meselelerin üstesinden kolayca gelecek gücü de o derece kendimizde bulabiliriz.

Çevremizde tek bir garip, ihtiyaç sahibi, imkansızlıktan dolayı gözü yaşlı, kalbi kırık bir insan varsa ne bu mübarek ayları ne de bu mübarek geceleri hakkıyla değerlendirebilmiş olamayız. Müslüman olmak sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan, hacca gitmekten ibaret olsaydı nefse ve küfre karşı verilen onca mücadeleye gerek kalmazdı. İnancımızın asıl ölçüsü Rabbimizin bize gösterdiği şekilde iyiliği emredip, kötülüğü nefyetme düsturunu ne derece hayata geçirebildiğimizdir. Gelmiş geçmiş tüm peygamberlerin görevi insanlığa işte bu temel ilkeyi vazetmek olmuştur. Bize düşen de aynı yolda ilerlemektir. Rabbim hepimize inancımızın özünün farkında olmayı ve buna uygun şekilde yaşamayı nasip etsin” dedi.

“Kanal İstanbul 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir”

Deprem felaketinin kendini sürekli hatırlattığını söyleyen Erdoğan, “Son olarak Van'da can kaybıyla sonuçlanan bir deprem yaşandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bilim insanları yeni depremler beklendiğinin haberlerini veriyor. Son bir asırda ülkemizde 6 ve daha üzeri büyüklüğe sahip 57 deprem yaşadığımızı ve 80 bin vatandaşımızı yıkıntılar altında kaybettiğimizi düşündüğümüzde bu ikazlara hak vermemek elde değildir. Ülkemizin mevcut yapı stokunun, bilhassa bizden önce yapılanların önemli bir bölümü depreme ve diğer tabi afetlere dayanıksızdır. Birçok şehrimizin neredeyse tamamına yakınını yıkıp adeta yeniden yapmak gerekir.

Türkiye gibi 83 milyon nüfusa, 10 milyon binada 30 milyon bağımsız birime sahip bir ülkede böylesine köklü bir dönüşümü gerçekleştirmenin kolay olmadığı ortada. Yapılan değerlendirmelere göre ilk etapta dönüştürülmesi gereken konut sayısı 6 milyon 700 bindir. Başka hiçbir şey yapmayıp, tüm yatırımları durdurup, tüm maaş ve destek ödemeleri kesip kamu kaynaklarının hepsini bu işe ayırsak bile bu dönüşüm yıllarca sürer. Devlet ve millet olarak el ele vererek en riskli yapılardan başlayarak bu süreci adım adım yürütmeliyiz. Öncelikle durumları acil olan binaların yıkılıp yeniden yapılması için bir seferberlik başlattık. Hedefimiz her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir.

TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar tamamladığımız ve inşa halindeki 863 bin konut bu bakımdan önemlidir. Aynı şekilde bizim dönemimizde kamu faaliyetleri için inşa edilen hizmet binaları, okullar, spor salonları, yurtlar, hastaneler, camiler ve diğer birimler de depreme dayanıklıdır. Kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattığımız 2012 yılından bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutu bu kapsama aldık. Bu konutlarda oturan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kira yardımı, hibe destek, kamulaştırma gibi çalışmalar için 17 milyar lira kaynak kullandık. Marmara depreminin ardından altyapısı ve diğer birimleriyle 43 bine yakın konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiştik. Van, Kütahya, Dinar, Bingöl depremlerinin ardından da altyapısı ile birlikte 38 bine yakın konut inşa edip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Geçen yıl başlattığımız 65 bin konutluk dönüşüm projesinin bir kısmı tamamlandı, kalanları sürüyor. Kanal İstanbul tek başına diğer işlemlerinin yanında 500 bin konutluk bir kentsel dönüşüm projesidir” açıklamasında bulundu.

“22 milyon vatandaşımızın oturduğu konutların depreme dayanıklılığı teyit edildi”

Elazığ ve Malatya depreminin ardından enkaz kaldırma, ağır hasarlı binaların boşaltılması ve tehlike arz edilen binaların yıkımı ile hasar tespit çalışmalarının 12 günde tamamlandığına dikkat çeken Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Elazığ'da yıkık 263 bina, ağır hasarlı 7 bin 698 bina, orta hasarlı bin 540 bina tespit edildi. Bu binalarda toplamda 19 bin 821 bağımsız birim bulunuyor. Malatya'da ise 370 yıkık bina, 2 bin 794 ağır hasarlı bina, 621 orta hasarlı bina olduğu, bu binalarda 6 bin 691 bağımsız birim bulunduğu belirlendi. Elazığ'da 19 bin 180, Malatya'da 4 bin 432 yeni konut yapılması gerektiği ortaya çıktı. Şu ana kadar Elazığ'da 960 ve Malatya'da 678 konutun yıl sonunda teslimleri yapılacak şekilde inşasına başlandı. Elazığ'da TOKİ'nin daha önce inşa ettiği 400 konuta da vatandaşlarımız taşınmaya başladı. Diğer konutların inşası ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz bir yıl içinde 23 bin 613 konutun tamamını bitirip vatandaşlarımıza teslim etmektir. Bu proje konutlar yanında okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle, camileriyle, yollarıyla, alışveriş merkezleriyle planlanıyor ve yapılıyor. Güçlendirme yapılacak yerler içinde vatandaşlarımıza konut başına 27 bin liraya kadar destek veriyoruz.

Ağır hasarlı binalardaki dairelerin maliklerine AFAD vasıtasıyla 11 bin lira, kiracılarına 5 bin lira, orta hasarlı binalar için de 5 bin lira yardım yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan sahibi oldukları yapıların risk seviyesini tespit ettirip depreme dayanıksız olanları süratle dönüştürmelerini özellikle bekliyoruz. Bugüne kadar 22 milyon vatandaşımızın oturduğu konutların depreme dayanıklılığı teyit edildi. Amacımız bu sayıyı kısa sürede önce 35 milyona çıkartmak sonra da nüfusumuzun tamamına teşmil etmektir. İnşallah milletimizle birlikte bu meselenin de üstesinden gelecek ülkemizi depreme hazır hale getireceğiz.”

“1 milyon 600 bin lira toplandı”

Elazığ ve Malatya depreminin ardından AK Parti Grubu olarak başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 1 milyon 600 bin lira toplandığını belirten Erdoğan, bu paranın AFAD hesabına aktarılacağını kaydetti.