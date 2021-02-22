Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmirlilerden büyük ilgi

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan İzmir'in bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesinde İzmir depreminin simgesi haline gelen Rıza Bey Apartmanının olduğu bölgede gerçekleştirdiği deprem konutları temel atma töreni ve Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunun açılışının ardından bölgedeki ‘Çorbacı İsmet Usta' isimli işyerini ziyaret etti. İzmirlilerin sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çorbacı ziyaretinin ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Kendisine tezahüratlarla karşılık veren vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki bakanlarla birlikte Göç Konferansına katılmak üzere alandan ayrıldı.