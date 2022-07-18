Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Hiç bir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmamıştır. Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı ve faiz olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara. Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan gençlerimiz yararlanacak"

"Geri ödemelerde 26 milyar TL'den feragat ettik."

"Devlete bağlı üniversitelerimizin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin son sınıf öğrencilerine asgari ücret tutarı kadar ödeme yapılacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Hekimlerimize ve diğer çalışanlarımıza yönelik hiçbir şiddet eylemi kabul edilemez."