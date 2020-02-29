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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul milletvekilleri ile buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir" 

- "Sınırlarımızı terörle kuşatmaya kalktılar. Harekatla kuşatmaları 3 noktada kırdık"

-  "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi.

- "İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı. Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırılarına karşı sınırımıza doğru gelmeye başladı. 1,5 milyon insan sınırımıza dayandı."

- "Biz oraya Esad'ın davetlisi olarak gitmedik biz oraya Suriye halkının davetlisi olarak gittik. Suriye halkı tamam demeden bizim oradan çıkmaya niyetimiz yok"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İdlib'de şehit sayımız 34'e çıktı. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. 2 bin 100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü."

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize kadar Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın sabah daha güvenli mi uyanacağız?"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah itibariyle yaklaşık 18 bin kişi kapıları zorlayıp gitti. Kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız"
 

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