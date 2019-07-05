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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti iddiaları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti iddiaları ile ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti iddiaları ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Erdoğan, yeni parti iddialarıyla ilgili "Partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların bu tür çalışması varsa ayrı konu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddiaları üzerine, "Benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekillerimin arasında böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların böyle bir çalışması varsa o da ayrı konu. Biz de bu haberleri sizlerden duyuyoruz.

Buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu, şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Başkaları ayrıldı onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içinde olan hadiselerdir.

Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu noktada bunları çok dert etmiyoruz. Beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır. Biz de yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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