Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Dijital Türkiye, planlanandan altı ay önce tamamlanarak hizmete girdi'

Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmelerine katıldı. Oktay, Dijital Türkiye ile ilgili olarak, ''Normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan Dijital Türkiye veya öncekiler ismiyle e-devlet Türkiye versiyon 1.0 planlanandan altı ay erken tamamlanarak kapsamdaki hizmetler Dijital Türkiye'ye entegre edilmiştir. Bunun getirdiği kolaylıklar bugün görülmeye başlamıştır, bundan sonra da yoğunluk şekilde kamuoyunun ve buradaki üyelerimizde olma üzere her bir vatandaşımızın kolaylıklar olarak yansıyacaktır. Hizmet başına düşen ortalama evrak sayısı dijital Türkiye 1.0 tamamlanmasıyla birlikte ortalama 3.81 oranından 0.35'e düşürülmüştür. Buradaki hedefimiz sıfırdır'' dedi.

Oktay şöyle konuştu:

''Versyon 1.0'ı zamanından önce tamamlamış oluyoruz. Bunun daha kısa ifadesiyle de hizmet boyutunda belge esaslı değil beyan esaslı hizmet üretime geçen devlet kapısıdır.''

Ahmet Umur Öztürk