Cumhuriyetin çocuklarından 98. yıla özel 29 Ekim Konseri

Maslak Tim Show Center'da gerçekleşen Cumhuriyet Gençleri Konseri'nde öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluş öyküsünü marşlar, şarkılar, şiirler ve dans gösterileri eşliğinde sahneye taşıdı. Sanatçı Hasibe Eren'in sunduğu konsere ayrıca konuk sanatçı olarak, Ümit Tokcan, Tan Sağtürk, Cem Kurtoğlu ve Cengiz Özkan katılım sağlayarak destek verdiler. Performanslar ve konser izleyicilerden tam not alırken sahnede çocuklarının yeteneklerine şahit olan veliler ise duygusal anlar yaşadı.

Başucu kitabı olarak “Nutuk” hediye etti

Konser öncesi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e birinci baskı Mustafa Kemal Atatürk'ün “Nutuk” kitabını “Başucu kitabınız olarak hiçbir zaman yanınızdan ayırmayın” diyerek hediye etti.

Enver Yücel ayrıca yapmış olduğu açılış konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak 53. yılımıza girdik. 53 yıldır istikametimizde hiçbir değişiklik olmadı ve sonsuza dek de olmayacaktır. Türkiye'nin, insanımızın, çocuklarımızın geleceğine ne kadar yatırım yaparsak kendi geleceğimize yatırım yapıyoruz demektir. Eğer biz gençlerimize, çocuklarımıza iyi bir eğitim verirsek, yolunun tek bir yol olduğunu o yolun da ilim ve bilimle aydınlatılan, teknoloji üreten bir gelecek vaadiyle çalıştırabilirsek işte o zaman bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu muasır medeniyet düzeyine ulaşırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dünya durdukça Türkiye Cumhuriyeti var olacaktır.”

Hüseyin Yücel ise, “Cumhuriyeti yaşatacak olan gençleri yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz” diyerek konuşmasına şöyle devam etti;

“Sevgili veliler bir çocuktan bir bebekten hemen her şeyi eğitim vesilesi ile yapabiliriz. Ama bir çocuktan şayet bir umut ortaya çıkarırsak işte o çocuk bir gün bizim yerimizin, yurdumuzun, toprağımızın, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve demokrasimizin garantisi olur. Eğitim kurumu olarak bütün amacımız budur. Memleketine sahip çıkacak, insanlığa fayda sağlayacak, yalnızca bilimi ve ilimi kendisine yol edinecek onlarca yıl önce çok büyük zorluklarla kurulan bu cumhuriyeti yaşatmak için nesiller yetiştirmeye var gücümüzle gece gündüz çalışmaya ve çabalamaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi, ‘Biz kurduk sizler yaşatacaksınız' dediği cumhuriyete gözümüz gibi bakmaya, bu vasiyeti yerine getirmeye, Atamızın bize işaret etmiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için gece gündüz çalışmaya sizlerin huzurunda bizzat söz veriyoruz.”

“Cumhuriyetimizin önemini ve değerini öğretmek ve hatırlatmak istiyoruz”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise geçen yıl online olarak kutlayabildikleri için bu sene daha da heyecanlı olduklarını söyleyerek, “Geçen yıl öğrencilerimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını ‘Atatürk'ün Yolu Cumhuriyet' başlığı altında büyük bir coşku ile online olarak gerçekleştirdik. Bu yıl onları salonda izleyeceğiz. Heyecanımız büyük. Biz Cumhuriyet Gençleri Konserini geleneksel olarak her yıl gerçekleştiriyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin kuruluş sürecinin zorluğunu, nelerden geçildiğini hem ülkemize hem bizlere neler ve hangi değerleri kazandırdığını yeni nesiller bilsin ve öğrensin bizler de hatırlayalım istiyoruz. Çok büyük zorluklardan geçilerek meşakkatli bir yol kat ettik ama Cumhuriyetimizin bu yıl 98. yılını hep birlikte gururla kutluyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.