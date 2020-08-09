Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Barcelona turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona, İtalyan ekibi Napoli'yi konuk etti. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetirken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı ve 10. dakikada Clement Lenglet attığı golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. 23. Dakikada bu kez sahneye Messi çıktı ve skoru 2-0 getirdi. 45. dakikada ceza sahası içinde Messi'ye yapılan faul sonrası hakem Cüneyt Çakır, VAR'da pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Suarez, ev sahibi ekibi rahatlatan golü kaydetti. Hemen ardından bu kez Cüneyt Çakır, Napoli lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına gelen Lorenzo Insigne'nin golüyle de ilk yarı 3-1 Barcelona'nın lehine sonuçlandı. İkinci yarı Napoli gol için baskısını artırsa da mücadele ilk yarıda atılan gollerle 3-1 sona erdi. Bu sonuçla Barcelona çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan Portekiz'de Sekizli final adı altında tek maçlı eliminasyon sistemiyle oynanacak olan turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar 12, 13, 14 ve 15 Ağustos'ta oynayacak.