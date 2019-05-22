Danimarka, İsveç ve Finlandiya'da Türk adaylar AP seçimini bekliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 23-26 Mayıs tarihlerinde sandığa gidecek. İlk kez 1979 yılında yapılmaya başlanan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri her 5 yılda bir yenileniyor. 23-26 Mayıs tarihinde yapılacak dokuzuncu AP seçimlerinde 18 yaşını dolduran her AB vatandaşı oy kullanabilecek. Şimdiye kadar 751 milletvekiliyle temsil edilen AP'de bu sayı, İngiltere ile AB arasında kördüğüme dönen Brexit kararıyla 705'e düştü. Danimarka 14, Finlandiya 13 ve İsveç 21 sandalye ile Avrupa Parlamentosu'nda temsil ediliyor.

Finlandiya'da 26 Mayıs Pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için partiler adaylarını belirleyerek aday listelerini hazırladı. Finlandiya Halkı Partisi 18, Merkez Parti 20, Feminist Parti 3, Koalisyon Partisi 20, Hristiyan Demokratlar 20, Sosyal Demokrat Parti 20, Liberal Parti 7, Korsan Partisi 13, Vatandaş Partisi 11, Mavi Gelecek 9, Gerçek Finliler 20, Sol ittifak 20, Finlandiya Komünist Partisi 20, Hayvan Hakları Partisi 7, Yedi Yıldız Hareketi 20, Yeşiller 20, RKP 20, Junes Cazibesi 1 aday ile AP seçimlerinde mücadele edecek.

İsveç'te ise toplamda 311 aday, Avrupa Parlamentosu'ndaki 21 sandalye için yarışacak. Danimarka da AP'ye 14 üye yollayacak. Danimarka'da Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Pernille Weiss, Margrete Auken, Mette Bock, Rina Ronja Kari, Peter Kofod, Morten Lkkegaard, Nikolaj Villumsen, Rasmus Nordqvist'in Avrupa Parlamentosu'na girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Türk adaylar da yarışacak

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Türk adaylar da kıyasıya bir yarış içinde olacak. Finlandiya'da SDP Partisi'nden Alettin Başboğa Lathi şehri, Yedi Yıldız Hareketi Partisi'nden Yakup Yılmaz Helsinki için mücadele edecek.

İsveç'ten ise Hristiyan Demokratlar Partisi'nden Yusuf Aydın Botkyrka şehri, Liberaller Partisi'nden Nur Gül Ume şehri, Ilımlılar Partisi'nden Aydın Akyüz Gotland şehri için yarışacak.

Danimarka'da ise Sosyalist Halk Partisi'nden Gül Özcan, Alternatif Partisi'nden Sadi Tekelioğlu Avrupa Parlamentosu adayları arasında yer alıyor.

Kemal Köse