Datça açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sabah saatlerinde Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölge kurtarma botu gönderdi. Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler içinde 3 Nijer, 3 Mali, 3 Komor Adaları, 3 Burkina Faso, 2 Senegal, 2 Etiyopya, 2 Gana, 2 Haiti, 1 Benin, 1 Fil Dişi,1 Gine, 1 Kongo ve 1 Kamerun uyruklu göçmen bulunurken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.



Bekir Tosun

