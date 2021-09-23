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Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde arbede

Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde arbede
Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde arbede

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

Davutoğlu’nun Sivas ziyaretinde arbede - Tıkla İzle

Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi.

Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu. Açılış töreninde Davutoğlu'nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı. Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu. Kadınların yanında küfredilmemesini isteyen bir kişi de kızgın partililerin hışmına uğradı.





Mert Taha Varol - Mustafa Koçyiğit
 

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