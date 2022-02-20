Denizden balık yerine çamaşır leğeni çıktı

GEKADER ve Derinlere Saygı Topluluğu gönüllüleri, Türkiye'nin 50 yıllık ilk resmi belgeli ticari balıkçısı Necla Yazıcı ile birlikte denizdeki atık plastiklere dikkat çekmek amacıyla Bebek sahilinden denize açıldı. Grup, sabah tekne ile denize atılmış olan plastikleri topladı. Denizden pek çok plastik atık, pet şişe, kullanılmış ağlar ve boş kutuların yanı sıra üç adet de çamaşır leğeni çıktı. Denizden çıkarılan plastik atıklar, temizliğin sona ermesiyle İskele Meydanı'nda sergilendi.

“Topladığım atıkları teknemde biriktiriyorum”

Topladığı atıkları kendi teknesinde biriktirdiğini söyleyen 50 yıllık balıkçı Necla Yazıcı, “50 yıldır denizin içindeyim, balıkçılık yapıyorum. Bugün bir farkındalık oluşturmak için GEKADER'in öncülüğünde plastik geri dönüşüm işini yapacağız. Denize atılmış olan plastikleri toplayacağız. Zaten sürekli topladığım attıkları teknemde biriktiriyorum. Geri dönüşüm olarak belediyeye veriyorum plastikleri. Ben denize aşık, tutkun biri olarak yıllardır bu işi gerçekleştiriyorum zaten. Bugün de farkındalık oluşturmak için birlikte hareket ettik. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Ambalaj atıklarının hayatımızda yeri var ama doğada yeri yok”

GEKADER Başkanı Fatih Eren ise, “Burada bir farkındalık oluşturmak istedik. Ambalaj atıkları çöp değil. Dolayısıyla bunların denize atılmaması gerekli. Plastiği hayatımızın birçok yerinde kullanıyoruz. Bizim için önemli. Bir süt aldığımızda bunun şişesi olmadan almıyoruz. Bir peynir aldığınızda bunun ambalajı olmadan istemiyoruz. Ancak ambalajlar bizim için geri dönüştürülebilir ürünlerdir. Dolayısıyla ambalajların denizde yeri yok. Ambalaj atıklarının hayatımızda yeri var ama doğada yeri yok. Biz böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu ambalaj atıklarının hepsi çöp değil, geri dönüştürülebilir ürünler. Sadece toplum bilincini arttırmamız lazım. Doğru ayrıştırıldığı zaman her biri geri dönüştürülebilir ürünler. 25 pet şişeden bir gömlek elde ediliyor. Çuvallar arabamızın tamponu haline geliyor. Ambalaj atıkları çöp değil” dedi.

Gülşah Kahveci

