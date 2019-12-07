Denizli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı

Olay, geçtiğimiz 3 Aralık'ta Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ersin Ö., M.E., Ahmet Ü. ve Ali Ü. arasında iddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından kavgaya dönüşünce iki taraf birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada baba Ahmet Ü. ile oğlu Ali Ü. ve Ersin Ö., silahlardan çıkan mermilerle vurularak yaralandı. Oğlu Ali Ö., ile birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ahmet Ü., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.Ç. ve M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.