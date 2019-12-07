İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı

Denizli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı
Denizli'de bir kişinin öldüğü silahlı kavga olayında 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin geçtiğimiz hafta bir oto kiralama iş yerinde yaşanan bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz 3 Aralık'ta Pamukkale ilçesi Cafer Sadık Abalığlu Bulvarı üzerinde oto kiralama dükkanında meydana geldi. Ersin Ö., M.E., Ahmet Ü. ve Ali Ü. arasında iddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma ardından kavgaya dönüşünce iki taraf birbirlerine silahla ateş açmaya başladı. Yaşanan çatışmada baba Ahmet Ü. ile oğlu Ali Ü. ve Ersin Ö., silahlardan çıkan mermilerle vurularak yaralandı. Oğlu Ali Ö., ile birlikte ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Ahmet Ü., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.Ç. ve M.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.