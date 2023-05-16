Depremzedelere yönelik provokatif paylaşımlara Hataylılardan tepki

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde etkili olurken, en büyük yıkım ise Hatay'da meydana geldi. Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde bu 11 ilin 9'unda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimi önde tamamladı. Sonuçların ardından bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından depremzedelere yönelik, eleştiri ve provokatif yönde mesajlar paylaşıldı.

"Zihniyetleri çok farklı"

Hatay'da esnaflık yapan Bülent Çam, depreminin Allah'tan geldiğini belirterek, “Allah'tan gelen bir şeyden dolayı insanların yargılamada bir problem var. Ha desteklemişler ha kendileri aynı konumdaki insanlar. Bunların zihniyeti çok farklı, Allah'tan korkmazlar. Recep Tayyip Erdoğan elinden geleni yapıyor. Bunu söyleyenler kuruntulu. Bu insanlar kuruntuludur. İnsanların aklını çelmeye çalışıyorlar. Rabbim, Recep Tayyip Erdoğan'ı korusun, ikinci turda seçimi rahat alacağız” dedi.

"Kınıyorum"

Üniversite öğrencisi Mustafa Aslan, depremin üstünden 3 ay geçtiğini hatırlatarak, “Bunu söyleyenlerin insanlığına kalmış. Birebir depremi yaşadım, amcamı kaybettim. Bunları söyleyenleri şiddetle kınıyorum. Bunu söyleyenleri insan olarak algılamıyorum. Karşımızda insan yok. O yazıları okuyunca bende üzüldüm. Bizimki can değil mi?. Depremin ilk aylarında çok büyük yardımlar geldi. Dayanışma var bizi önemsiyorlar sandım. Ama şu mesajı okuyunca bana bu algı kalmadı. Depremi sanki Erdoğan yapmış gibi bir algı var. İkinci turda da Erdoğan'a vereceğiz, ona güveniyoruz” diye konuştu.

"Herkes kendine yakışanı yapar"

İş adamı Mustafa Kicevi ise, “Yoldan gelirken arkadaşımla bunu konuştuk. İnsanlar demek ki rant peşindeler. Depremzedelere yardım, acıma konusunda. Doğal afet oldu. Bunu ne bir siyasetçi, ne de bir yönetici istemez. Devlet elinden geleni yapmaya çalıştı. Bu yazılan mesajları bildiğimiz için hiç şaşırmadık. Hatay'da sağı solu olsun Erdoğan'ın yapacağına inandığı için bu kadar oy çıktı. Erdoğan ikinci turda fark atacak bu benim fikrim. Herkes kendine yakışanı yapar. Hatay, bir ay sonra terk edildi. Biz buna şaşırmadık. Rant için bize yardım gönderdilerse o zaten bizim için geçersizdir” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Arslan - Hakan Sahilli

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