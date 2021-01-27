Dermatolog Doktor Elif Burcu Benar'dan kış aylarında cilt bakımı önerileri

Dr. Elif Burcu Benar "Nem kaybı hem cildin kalitesini etkileyerek matlaştırıyor hem de erken yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kurumuş ciltte ince kırışıklıklar daha hızlı yer edinirken aynı zamanda bakımsız ve solgun bir görünüme neden oluyor.

Yaz veya kış, cilt bakımı için en önemli şeylerden biri cildinizi nemli tutmaktır. Kış aylarında bu gereksinim katbekat artar. Yüze uygun nemlendirici kremler cilt bakımı için iyi bir tercih olacaktır. Çünkü bu kremler cildi rahatlatmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Hyaluronik asit içeren nemlendirici kremler veya serumlar en etkin nemlendirmeyi sağlar.

Cildiniz yağlıysa muhtemelen sivilceye de yatkındır. Yağlı bir cilde yağlı krem kullanmak yerine su bazlı kremler tercih edilmelidir. Su bazlı kremler, ciltte oluşacak kızarıklık ve çatlakları azaltmaya yardımcı olur. Cildin yağ oluşumunu da azaltarak sivilcelerin yoğunluğunu da azaltır.

Cildinizi C Vitamini ile Şımartın

Dr. Elif Burcu Benar “Derinin yenilenmesini ve lekelerin azalmasını hızlandıran C vitamini kış meyvelerinde bol miktarda bulunur. Portakal, mandalina, kivi ve greyfurt tüketmek; bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğiniz gibi cildinizin de gençleşmesine, yenilenmesine yardımcı olur.”



Dr Elif Burcu Benar "Cilde sürülerek uygulanan C vitamini özellikle kış aylarında önerdiğim favori üründür. Cildi leke oluşumuna müsait, soluk ve pürüzlü ciltlerde etkilidir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus uygulanan C vitamini serumlarının cilt yüzeyinde kalmadan cilt altı dokular tarafından hızla emilmesidir.

C vitamini içeren ürünlerdeki etken madde oranı da önemlidir. Cilde olumlu etkinin görülmesi isteniyorsa \%20 konsantrasyona sahip ürün seçilmelidir.

Güneş Kremini Kışın da Kullanmamız Gerekli

Dr. Elif Burcu Benar “Güneşten gelen mor ötesi ışınlar yaz bittikten sonra da cilde zarar vermeye devam eder ve o zamanlara ait UV hasarı gittikçe birikir.”

Yazın Antalya sahillerinde gezen biriyle kışın Erzurum'da kayak yapan birinin cilt hasarı birbirinden farklı olmayacaktır. Sıcak veya soğuk havalarda, hem mevsim şartlarından hem de güneşin zararlarından korunmak için nemlendiricili güneş kremi kullanmanız gerekir.

Kış ayları için yüksek faktörlü güneş kremlerine ihtiyacınız yok, burada amacımız güneşin yakıcılığından korunmak değil, cilt için zararlı ışınlardan korunmak ve cildinizi nemli tutmaktır. Çünkü kış aylarında güneşin etkisi ve zararlı UVB ışınları azalır.

Koruma faktörleri de bu UVB ışınlarından bizi koruma oranlarına göre belirlenir. Ancak diğer zararlı ışınlardan UVA'nın mevsimsel düşüş oranı çok azdır. Bu nedenle bu ışınlar cildinizi o an yakmasa bile uzun vadede cildinizde hasar oluşmasına neden olabilir. Üstelik UVA ışınları camdan geçebilirler ve araba içinde bile olsanız cildinizde hasar bırakabilirler.

Dr Elif Burcu Benar, kış aylarında cildimizi koruyacak ve genç tutacak cilt bakım önerilerini bizimle paylaştı.