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Dev uçak böyle batırıldı

Dev uçak böyle batırıldı
Dev uçak böyle batırıldı

Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.

Dev uçak böyle batırıldı - Tıkla İzle

 1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl ise emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan havalimanından yüklenerek Keşan'a getirildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde gövde montajı tamamlanan dev uçak İbrice Limanı'nda denize batırılacağı 1 mil açığa çekildi. Dev uçağın çekilmesi ile batırılma işlemlerine başlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda dev uçak denize batırıldı.
30 metre derinliğe batırılan uçak dünyanın en büyük batık yolcu uçağı oldu. 

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