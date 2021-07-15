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Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Almanya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya’nın batısında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Almanya'nın batısında meydana gelen sel felaketinde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Mehmet Kalay

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