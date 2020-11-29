İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığı'ndan İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi hakkında açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, uğradığı silahlı saldırı sonucu İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesini kınadıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı İranlı Bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İranlı bilimadamı Muhsin Fahrizade'nin uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada Bilim adamına yapılan saldırı kınanırken, “İran Hükümeti ile ailesine başsağlığı diliyoruz. Türkiye, bölgede barış ve huzuru bozmaya çalışan her türlü girişime ve faili ya da hedefi kim olursa olsun terörizmin her türüne karşıdır. Bu doğrultuda, sözkonusu eylemi gerçekleştirenlerin açığa çıkarılmasının ve adalet önünde hesap vermelerinin sağlanmasını temenni ediyor, tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgede tırmanmaya yol açacak girişimlerden kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.