İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, “Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rusya Federasyonu'nun, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu gibi, Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Rusya'nın sözkonusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslarası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz” denildi.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklama ise şöyle;

'Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

İLGİLİ HABER
NATO Rusyanın kararını kınadı NATO Rusya’nın kararını kınadı
İLGİLİ HABER
Putinin kararının ardından Donbassta havai fişekli kutlama Putin’in kararının ardından Donbass'ta havai fişekli kutlama
İLGİLİ HABER
ABD Cenevre Ofisi Temsilcisi : Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu ABD Cenevre Ofisi Temsilcisi : 'Rusya, işgal sonrasında öldürmeyi planladığı Ukraynalıların listesini oluşturdu'
İLGİLİ HABER
Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhanskın bağımsızlığını tanıdı Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıdı
İLGİLİ HABER
İngiltere Savunma Bakanı: Putinin Ukraynayı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var İngiltere Savunma Bakanı: 'Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine dair güçlü bir endişemiz var'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.