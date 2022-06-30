Diyarbakır'da tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için üç vardiyaya geçti

Kurban Bayramına sayılı günler kala tatlı imalathanelerine talep yoğunluğu yaşandı. Bayramda, misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen vatandaşlar, soluğu tatlıcılarda alarak şehir içi ve dışından siparişler verildi. Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai içine giren Hacıbaba Pastaneleri, üç vardiya sistemine geçti. Tatlıların ham maddesinden vatandaşların sofrasına kadar her gün aralıksız denetimler devam ettiği belirtildi.

“Havalar ısındı soğuk baklavaya ve kadayıfa talep arttı”

Hacıbaba Pastaneleri gıda mühendisi Merve Aslan Gardanlı, bayram mesaisinin yoğun geçtiğini, tescilli olan burma kadayıf ve soğuk baklava talebin arttığını söyledi. Gardanlı, “Şimdiden bayram hazırlığımız başladı, personellerimize 3 vardiya şeklinde çalışmalarını ayarladık. Stoklarımızı yaparak bayrama kadar depolarda kontrollerini yaparak saklıyoruz. Burma kadayıftan soğuk baklavaya kadar birçok talebimiz var.

Havalar ısındığından dolayı soğuk baklavaya daha fazla talep var. Ham maddeden ürünün son çıkışına kadar günlük olarak kontrollerini yapıyoruz. Ham madde giriş çıkış, personel giyimine kadar düzenli olarak denetliyoruz. Bütün tepsilerimizde bu kontrollerimizi sağlıyoruz. Ürünlerimizi sadece burada değil, şubelerde nasıl dağıtıldığına tezgahta sunum şekline kadar kontrollerimizi yapıyoruz” dedi.

Murat Başal



