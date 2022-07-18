Doğada fark edilmiyor, Sivas'ta görüntülendi

Türkiye'de; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Dünya'da ise Orta Doğu ve Ön Asya'da görülen Bozkır Keleri Sivas'ta fotoğraflandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde arazi de biyoçeşitlilik izleme çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalarda bilimsel adı Trapelus lessonae olan Bozkır Keleri görüntülendi. Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli asgari tehlike altında olan Bozkır Keleri çöl stepleri ve taşlı topraklı alanlarda yaşamalarıyla biliniyor. Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen Bozkır Keleri deniz seviyesinden 3 bin metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Onur Erden