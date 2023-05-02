Doğalgaz faturaları '0' TL gelmeye başladı

Çorumgaz firması tarafından doğalgaz faturaları evlere gönderilmeye başlandı. Faturalarda “Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazimiz hayırlı olsun” ibaresi bulunuyor. Doğalgaz faturası ‘0' lira gelen Sungurlulu vatandaş Abdullah Kayış, bu duruma hem sevindi hem de yetkililere teşekkür etti.

Serkan Şansever

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