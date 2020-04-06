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Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bölge genelinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak bekleniyor, havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 9, Iğdır'da 11, Tunceli'de 7, Kars'ta 5, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü. 

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 16, Tunceli'de 18, Iğdır'da 17, Kars ve Ağrı'da 11, Erzurum ve Ardahan'da 10 derece olacağı tahmin ediliyor. 

Selçuk Kaya

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