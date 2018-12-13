Dolandırıcıdan ilginç savunma: 'Zorla değil, kandırarak aldım'

Edinilen bilgilere göre olay, geçen yıl Temmuz ayında Şeker Mahallesi'nde Ali Bircan Özaras'ın ikametinde gerçekleşti. Evinde polis olduklarını iddia eden kişiler tarafından başına tavayla vurulup darp edilerek dolandırılan Özaras şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanıklar Halil K. (26) ve Mehmet G. (27), şikayetçi Ali Bircan Özaras (69) ve taraf avukatları hazır bulundu.

İşlediği suçu kabul eden tutuklu sanık Halil Karakaya, "Ailemle problemlerim vardı. İşsizdim. Parasını zorla almadım. Sadece kandırarak aldım. Dolandırıcılık suçunu parasız kaldığım için işledim. Ben kimseyi yaralamadım" ifadelerini kullandı.

“Ben polisim, FETÖ'ye karışmışsın, bütün paralarını ver diye geldiler”

Duruşmaya gelerek mahkeme öncesi açıklamalarda bulunan müşteki Özaras, “Polisim diye geldiler eve. Neyin varsa hazırla dediler. Ben de polis diye hazırladım bir şeyler. Altınlarım vardı, paralarım vardı. Hepsini aldılar. Kafama vurdular. Boydan boya 24 tane dikiş var. Devlet hastanesinde tedavi gördüm. 14 bin 500 lira para ve altınlarım vardı. Bilmiyorum ne kadar ediyor. Onların cezalarını çekmelerini istiyorum. İstanbul'a gitmişler. Orada gösterdiler bana. Hastanede 10-15 gün yatmak zorunda kaldım. Ben paramı, altınlarımı istiyorum. Aynı hırsızlığı kimseye yapmasınlar. Sahtecilik yaptılar. ‘Ben polisim, FETÖ'ye karışmışsın, bütün paralarını ver' diye geldiler. Benim ne işim olur FETÖ ile” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Burak Tekin

