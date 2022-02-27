Domenec Torrent: "Sonuçtan memnunum"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "İstediğimiz tarzda oyun oynadığımızı düşünüyorum. 1.5 aydır buradayız sanki bir sezon öncesi dönem geçirdik. Oyuncular bize, biz oyunculara alıştık. Böyle bir süreç geçirdik diye düşünüyoruz. Göztepe'deki ikinci yarıda ve bugünkü maçta bence kanatlardan kullanmak, hızlı oynamak gibi istediğimiz şeyleri yaptık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Birçok açıdan karışık ve zor maç oldu. İki tane inanılmaz gol yaptı karşı takım. Biz birçok pozisyon yakaladık. Onların ilk gelişlerinde gol attı. Penaltıyı da kaçırdığımı halde futbolcular bu maçın önemli olduğunu biliyordu. Devre arasında onlara sakinlik kazandırmaya çalıştık. Bence takım iyi oynuyordu. Özellikle ileride topu kazanmak ve risk almak istedik. Bekler ve açıklar arasında pozisyonlar değişiklikleri yapalım dedik. Biri içeri, biri dışarı. Bunu çalışıyorduk. Bence doğru bir şekilde yapabiliyorlar. Maçı daha yüksek farkla bitirebileceğimize inanıyordum. Sonuçtan dolayı memnunuz. Taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Taraftarları memnun ettik. Evimizde bir maçta güzel performans gösterip, orada sergilediğimiz şeyden memnun kalmak istiyorduk. Rizespor oyun olarak çok hoşuma gitti. İçeride kaliteli oyuncularla oynamayı biliyorlar. Dışarda da çok hızlı oyunculara sahipler. O yüzden bugün başarıya ayrı bir önem veriyorum" diye konuştu.

Bugün maçtan sonra neler hissettiğinin sorulması üzerine Torrent, "Öncellikle hoşuma gitti. Mutlu oldum. Her hoca aynı şekildedir. Ben sezon ortasında geldim. Daha iyi olmasa da farklı konseptler tanıtmaya çalışırsak. İlk önce zamana ihtiyacım var. Zamanla birlikte sonuç da alabiliyor olmak önemli. Trabzonspor maçında 60 dakika iyi oynadık. Göztepe'ye karşı ikinci yarıda güzel oynamıştık. Bütün maçın 80 dakikasını çok iyi oynadığımızı söyleyemezdim. Bu yolda devam edeceğiz. Bu sadece 3 puan. Daha fazlası değil. İlk maç pazartesiydi. Bu maçı da aynı haftanın içerisinde oynadık. Maçın önemini biliyorduk. Yarın yine antrenmanımız var. Bir sonraki rakibimize odaklanacağız" şeklinde konuştu.

"Geriye düştüğümüz zaman taraftarlar bize inanılmaz yardımcı oldu"

Maç öncesinde adının okunmasının ardından tepki aldığının hatırlatılması üzerine İspanyol teknik adam, "Bugünkü maçta taraftar bizi destekledi. Onların destekleriyle kazandık. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansızdır. Benim 'Barcelona'ya karşı kazanma şansımız yok' diye birileri bir şeyler söylemişler. Ben öyle bir şey söylemedim. Doğru olmayan şeyleri söylenmesi bizim de kötü imaj olmasını sağlıyor. Bu sefer taraftar diyor, ‘hoca böyle söylemiş, o zaman gözümüzde yeri yok.' Bizim sürekli kendimizi korumamız konusu söz konusu oluyor. Barcelona çok formda olan bir takım. Bunu doğru olduğu için söyledim. Biz Galatasaray'ız. Tabiki de onlarla mücadele edeceğiz. Bu tarz şeyeler yardımcı olmuyor. Burada tarafa taraftar için oynuyoruz. Taraftarlar olmadan futbolun anlamı kalıyor. Rakibimiz aslında sahada oynadığımız rakibimiz. Orada rakip olarak görülen şeyler asla teknik adam, oyuncular gibi düşünmemek lazım. Geriye düştüğümüz zaman taraftar bize inanılmaz yardımcı oldu. Onlar kazandı. Onlar olduğu zaman 12 kişi oluyoruz. Onlar için oynuyoruz. Maçın amacı taraftarın için oynarsın. O noktadan sonra benim dışında olan şeyler. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. 1.5 ay içerisinde gerçekten Galatasaraylı olarak hissettim. Galatasaray benim kulübüm, ben buranın parçasıyım gibi hissettim. Kontrol edemeyeceğim şeyler için gerginlik yapmıyorum. Başarı onlarındır" ifadelerini kullandı.

Taktik gereği Mustafa Muhammed ile Bafetimbi Gomis'i aynı anda sahada olabileceğini aktaran Domenec Torrent, "4-3-3 formasyonunda oynuyoruz. 4-2-2'ye ihtiyacımız olduğunda ikisi birlikte de oynayabilir. İkisi birlikte de bazı maçlarda yada bazı dakikalarda oynayabilir" dedi.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın