Dries Mertens, ligdeki 5. golünü attı



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadelenin başında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda Belçikalı futbolcusu Dries Mertens 1-1'e getiren golü attı. Maçın 18. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin indirdiği topu alan Mertens, yerden sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 5. gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Dries Mertens, 70. dakikada yerini Juan Mata'ya bıraktı.

Oğuzhan Ort



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