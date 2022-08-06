Düğüne gelen aile kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde seyir halindeki Ramazan K. idaresindeki 11 AAV 409 plakalı kamyonet, Koza Evleri yan yolundan caddeye çıkan İsa Z. yönetimindeki 42 AKT 265 otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolun kenarından bir ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Cafer Z. yaralanarak, araç içinde sıkıştı.

Şahsı Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ön sağ kapıyı keserek çıkardı. Yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaza sonrası görgü şahitleriyle 11 AAV 409 plakalı kamyonet sürücü Ramazan K. arasında 'Hızlı geldin' tartışması yaşandı. Ardından sürücü "Ben 50'liyle geliyordum sen nerden biliyorsun" deyince tartışma yaşandı Polis araya girerken, tartışma büyümeden sona erdi.

Kaza yapan araçla önlü arkalı giden yaralı Cafer Z.'nin akrabası Osman Z., kaza anını anlatarak, "Buradan döndük arabayla, bu adamda buradan çıkmış, çok süratli geliyordu. Bu arabayı kurtaramaz o hız. Bu adam buraya yapıştırdı. Ne kadar kırsa da kurtarmaz o arabayı. Biz diğer arabayla gidiyorduk, geçtik döndük. Ben Akşehir'den geldim, düğüne geldim" dedi.

Kamyonet sürücü Ramazan K. ise, "Ben yukardan sanayiye gidiyordum, bu adamda ara yoldan çıktı. Bastık frene duramadık, çarptık" dedi. Ardından 2 sürücüde ağrıları olu8nca tedbir amaçlı hastaneye götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, 42 AKT 265 otomobile sürücü İsa Z.'nin Konya'dan akrabaların düğününe geldiği, düğün sonrası yola çıktığı öğrenildi.

Cem Kaan Toka

