Dünya lezzetlerinde ilk 10'a giren cağ kebabı, Türkiye'yi temsil etti

Tasteatlas, 2022 yılının en iyi mutfaklarını ve yemeklerini seçerek listeledi. Listede tüm dünyadan yemeklere yer veren Tasteatlas, Türkiye'den Erzurum'un cağ kebabını da ilk 10 yemek arasında sıraladı. Dünyanın en güzel yemekleri arasında 9'uncu sırada yer alan cağ kebabı, Türkiye'yi temsil ederek dünyanın en lezzetli yiyecekleri arasına girdi. Listede sıralamaya göre Japon yemeği "kare" 1'inci, Brezilya yemeği "pıcanha" 2'nci, Portekiz yemeği "ameijoas a bulhao pato" 3'üncü, Çin yemeği "tangbao" 4'üncü oldu. Listenin devamında ise Çin'in "guotie" 5, Tayland'ın "phanaeng curry" 6, Peru'nun "ceviche mıxto" 7, İran'ın "ghormeh sabzi" yemeği de 8'inci oldu. Listenin 9'uncu sırasında ise Türk mutfağının en lezzetli kebaplarından olan cağ kebabı yer aldı. Öte yandan, Erzurum'da cağ kebabının mucidi olarak bilenen Kemal Koç ise, "Cağ kebabının birinci veya ikinci olmasını isterdim ama o kadar ülke arasından 9'uncu olarak Türkiye'yi temsil etmek bize çok büyük gurur verdi" diye konuştu.

"9'ncu olması gurur verdi cağ kebabı dünyaya yayıldı"

Dünyada cağ kebabının 9'uncu olmasının çok mutlu ettiğini belirten Koç, "Cağ kebabı Osmanlı döneminden kalma bir kebaptır. Bu evlerde yol üzerlerinde ve beldelerde yapılırdı. O zaman cağ kebabı ismi de yoktu. Meşhur bir yemek değildi. Ben bu işe başladığımda 4 masam vardı. Meşhur Tortum kebabı cağı olarak satmaya başladım. Yani tabakta değil de cağ şeklinde servis etmeye başladım. Adı bu şekilde cağ kebabı halini almış oldu. Ben isterdim ki birinci veya ikinci olsun demek ki daha iyileri varmış. Kebabımız şimdi dünyaya yayıldı. Her yerden usta istiyorlar, Çin'e bile ustamız gitti. Tüm dünyaya yayıldı. Burada bir tane cağ kebapçı vardı, şimdi sadece Erzurum'da 52 tane kebapçı var. Dünya'da 9'uncu olmak çok güzel bir şey, dünyada çok ülke var. O kadar ülke arasından 9'uncu olmak memnun ediyor. Antalya'da da yerim var, oraya dünyanın her yerinden gelip cağ kebabı yiyorlar" şeklinde konuştu.

"Yurt dışındaki insanların bu lezzeti bilmesi beni memnun etti"

Listeyi ilk gördüğünde her yerde paylaştığını söyleyen Melikşah Tekin, "Dünya cağ kebabını yeni keşfetti diyorum. Biz yıllar önce keşfetmiştik. Gerçekten lezzet olarak çok güzel bir yemek olduğunu düşünüyorum. Ben listeyi ilk gördüğümde her yerde paylaştım, çok mutlu oldum. Yurt dışındaki insanların bu lezzeti bilmesi beni çok memnun etti. Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım benden iki şey istiyor zaten; bir cağ kebabı, ikincisi de Oltu taşı. Bu nedenle sadece Türkiye'de değil, dünyada bilinmesi beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir lezzet yok"

Cağ kebabının ilk 5'te olması gerektiğini vurgulayan Halil Çetinkaya ise, "Ben İzmir'den geliyorum. Arkadaşlarımla beraber cağ kebabı yemek için geldik. Bence daha iyi bir sırada olması gerekiyor. İlk 5 içerisinde mutlaka olması gerekiyordu. Böyle bir lezzet yok. Cağ kebabını herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Gelen turistler cağ kebabı yemeden dönmüyor"

Yurt dışından gelen turistlerin cağ kebabı yemeden gitmediğini kaydeden işletme müdürü Cengiz Meralde, "Cağ kebabının dünya lezzetleri arasında 9'uncu olması bizi onurlandırdı ve gururlandırdı. Palandöken Dağı'ndan ciddi bir yabancı misafir potansiyelimiz var. Yaz aylarında da kültür turizmi için gelen yabancılar oluyor. Bu gelen turistlerin hiçbiri de cağ kebabı yemeden geriye dönmüyor. Bu şekilde dünyada da tanınmış oluyor. Ayrıca cağ kebabını yedikleri zaman da çok memnun oluyorlar" açıklamalarında bulundu.

Çağrı Korkmaz - Özge Bozo



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